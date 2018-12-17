Эксперт рассказал о противостоянии Украины агрессии Кремля

Россия уже почти пять лет ведет гибридную войну против Украины, а в ноябре 2018-го открыто продемонстрировала агрессию, захватив украинские корабли в Керченском проливе. Именно поэтому Украина должна готовится к различным сценариями развития событий, даже к наиболее маловероятным.





Об этом рассказал народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.





По его словам, не исключено и широкомасштабное наступление российских войск.





"Мы должны исходить из тех событий, которые видим. К сожалению, есть вероятность не только гибридной войны, но и открытой агрессии России против Украины. Мы должны это учитывать и при необходимости противостоять уже в формате открытой широкомасштабной агрессии. Есть правило: армия должна быть готова не к наиболее вероятным сценариям угрозы, а к наиболее масштабным. Если мы предполагаем, что может быть широкомасштабное наступление, мы должны к нему готовить свои Вооруженные силы", – говорит военный эксперт.





По его словам, сегодня Украине не на кого рассчитывать, поэтому она должна самостоятельно совершенствовать свою оборонную сферу.





"Если бы мы были членом НАТО, мы бы чувствовали себя более спокойно. Но мы не являемся частью Альянса, поэтому можем рассчитывать только на себя. Сейчас Украина отдает на оборону больше, чем может, исходя из необходимости развивать другие сферы. Сейчас мы видим, что идут военные действия с участием сухопутных войск. ВМС представлены подразделениями морской пехоты. Воздушные силы тоже участвуют, они выполняют обеспечительные функции. Происходит развитие всех видов Вооруженных сил. Это как раз тот ответ, который мы даем на возможность осуществления Россией широкомасштабной агрессии. Мы знаем, что идет модернизация вооружений, всех видов, идет разработка, испытания и принятие на вооружение новых видов оружия", – продолжает эксперт.





Напомним, глава Службы информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров заявил, что Россия готовится к мировой войне, которую может начать в ближайшие шесть лет.





А политолог Евгений Магда считает, что Украина может стать камнем преткновения на пути реализации планов Кремля.



