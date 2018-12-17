В ВСУ раскрыли послужной список погибшего пилота Су-27

Как выяснили журналисты, военный летчик имел солидное количество летных часов и даже принимал участие в боевых действиях.

Как передает пресс-служба Командования ВС ВСУ, 43-летний уроженец г. Шостка Сумской области Александр Васильевич Фоменко занимал должность начальника воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования. Являлся военным летчиком 1-го класса. В рядах ВСУ состоял с 1992 года. В 2014 году принимал участие в АТО. Летал на самолетах Л-39, МиГ-29 и Су-27.

Сообшается, что погибший имел 482 часа налета, из них в этом году ‒ 45. Майор был подготовлен к ведению боевых действий в полном объеме Курса боевой подготовки, а в качестве инструктора в простых и сложных метеорологических условиях ‒ днем.

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