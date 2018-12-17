Пожар в Измаиле: из-за пиротехники сгорели три квартиры.ФОТО

По словам соседей, перед возгоранием на балконе одной из квартир прогремели два взрыва.

В городе Измаил Одесской области в субботу, 15 декабря произошел сильный пожар, сообщает "Думская".

"Полыхнуло в половину восьмого утра. Пожарные прибыли на место происшествия в течение восьми минут с момента поступления сообщения. К 9:30 огонь удалось ликвидировать. Пожар охватил в общей сложности 130 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Пострадали три квартиры, одна из них полностью выгорела вместе с балконом. В двух других огонь повредил имущество. Спасатели эвакуировали 18 жильцов дома.

По информации ГСЧС, в квартире, где произошло возгорание, проживали три человека. Владелец жилища, мужчина 1984 года рождения, получил ожоги и был госпитализирован в Центральную городскую больницу.

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Очевидцы утверждают, что на балконе наиболее пострадавшей квартиры перед возгоранием прогремели два взрыва. Звук был такой, будто взорвались петарды, говорят соседи. После этого огонь, возникший на балконе, перекинулся в квартиру.

Соседи говорят, что пострадавший уже не один год занимался кустарным производством петард, которые хранил на балконе. По всей видимости, взрыв этой пиротехники и стал причиной случившегося, предполагают корреспонденты "Думской".