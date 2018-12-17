Озвучена версия загадочного взрыва в Фастове

Как выяснили журналисты, несмотря на некоторые «нестыковки», правоохранители склоняются к версии детонации бытового газа.
Как передает «Радио Свобода», по предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа в квартире, расположенной на четвертом этаже. Сообщается, что по факту ЧП открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины («нарушение требований пожарной безопасности»).
В настоящее время правоохранители опрашивают местных жителей и свидетелей происшествия. Назначено проведение соответствующих экспертиз.
Вместе с тем, работники «Киевоблгаза» не обнаружили на месте инцидента следов горения и признаков детонации бытового газа. По словам газовшиков, взрывом были разрушены жилые (спальные) комнаты на третьем, четвертом и пятом этажах, в которых нет газового оборудования.
Как сообщалось, мощный взрыв раскурочил половину подъезда в одном из домов в городе Фастов Киевской области.
Позднее стало известно, что под завалами разрушенного взрывом дома в Фастове спасатели обнаружили погибших людей.