Озвучена версия загадочного взрыва в Фастове

Как выяснили журналисты, несмотря на некоторые «нестыковки», правоохранители склоняются к версии детонации бытового газа.

Как передает «Радио Свобода», по предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа в квартире, расположенной на четвертом этаже. Сообщается, что по факту ЧП открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины («нарушение требований пожарной безопасности»).

В настоящее время правоохранители опрашивают местных жителей и свидетелей происшествия. Назначено проведение соответствующих экспертиз.

Вместе с тем, работники «Киевоблгаза» не обнаружили на месте инцидента следов горения и признаков детонации бытового газа. По словам газовшиков, взрывом были разрушены жилые (спальные) комнаты на третьем, четвертом и пятом этажах, в которых нет газового оборудования.

Как сообщалось, мощный взрыв раскурочил половину подъезда в одном из домов в городе Фастов Киевской области.

Позднее стало известно, что под завалами разрушенного взрывом дома в Фастове спасатели обнаружили погибших людей.