В Киеве задержан вор в законе Темо Сухумский. ФОТО

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

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По словам первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина, мужчину задержали на встрече с другими представителями криминалитета, где решали вопросы преступного мира. Задержанный прикидывался туристом, и говорил, что не помнит, как попал в Украину.

"Сегодня имел личную беседу с одним из задержанных "воров в законе". Говорю ему: "Отправим его на историческую Родину". Видели бы как он отреагировал, с безумными глазами и просьбой куда угодно, но только не в Грузию. Почему боятся возвращаться в свою страну? Потому что там очень жесткое законодательство по отношению к людям "со звездами", - написал Аброськин.