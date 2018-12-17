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Новости
Украина
16 декабря 18, 11:51
В Киеве задержан вор в законе Темо Сухумский. ФОТО
Темо Сухумский
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В Киеве задержали очередного вора в законе по прозвищу Темо Сухумский из Грузии.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

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По словам первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина, мужчину задержали на встрече с другими представителями криминалитета, где решали вопросы преступного мира. Задержанный прикидывался туристом, и говорил, что не помнит, как попал в Украину.

"Сегодня имел личную беседу с одним из задержанных "воров в законе". Говорю ему: "Отправим его на историческую Родину". Видели бы как он отреагировал, с безумными глазами и просьбой куда угодно, но только не в Грузию. Почему боятся возвращаться в свою страну? Потому что там очень жесткое законодательство по отношению к людям "со звездами", - написал Аброськин.
censor.net.ua
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