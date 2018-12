Пять заповедей церкви здравого смысла

1. Создание поместной православной церкви — прежде всего акт национальной безопасности Украины во время войны с Россией не на жизнь, а насмерть, которая на самом деле только в самом начале. Остальное — дело двадцатое, оценочные детали, уводящие многих от сути, но большинство, мне кажется, ситуацию с нацбезопасностью понимает.

2. "Государственная церковь" в Украине невозможна, даже если очень этого захотеть. Хотя бы потому, что среди христиан ещё есть греко-католики, про остальных и не говорю. Как в политике, так и в религии диктатура тут при всем желании не пройдет, так устроено это общество. Разговоры про угрозу слияния церкви и государства выглядят довольно надуманными. Несмотря на в чем-то формальную постсоветскую похожесть, Украина не Россия. Совсем.

3. Реакция официальной РФ, так называемого "русского мира", подтверждает, что решение правильное: лучше всех нас оценивают враги. А у них там без лишней шелухи, четко: враг недоволен, и это ещё мягко сказано. Враг в бешенстве. Хорошо. Томос — первое сущностное, хотя и не военное, действие по деоккупации Украины. Если этого кто-то ещё не понял, подумайте ещё раз.

4. Говорить о московском патриархате в принципе как о церкви — это уже лукавство, манипулятивный уход от сути. Московская "церковь" в Украине под любой вывеской — идеологическое подразделение Кремля, ФСБ, способное по приказу из Москвы (проверено) выполнять диверсионные и боевые задачи. Теперь подрывать Украину изнутри им будет значительно труднее. В конце концов, этой вражеской конторы тут просто не должно быть, как нельзя держать дома оснащённое взрывное устройство: оно когда-то рванет.

5. Очень многое зависит от ума и харизмы молодого предстоятеля. Надеюсь, ни то ни другое не подведёт, и переход общин в единую церковь примет лавинообразный характер. Митрополит Епифаний обязан стать локомотивом этого процесса по всей стране, ярким общественным, а не только церковным лидером, иначе сейчас нельзя, нет времени на медленные танцы. Война.

И напоследок. Про заслуги. Надеюсь, всем участникам процесса хватит ума ничем с другими не мериться, это будет выглядеть глупо. И так всё видно тем, у кого есть логика, здравый смысл, а на остальных рассчитывать не приходится. Лично я на первое место — по старшинству и по хронологии - ставлю патриарха Филарета. Любой успех начинается с идеи, а он её заложил, в свое время всё поставив на кон в борьбе с далеко не очевидным финалом. Уважаю таких людей. Есть в соборности заслуга и одного крымскотатарского "патриарха", хотя об этом не принято говорить.

Но умные понимают. И здесь — опять же, с чего я начал — ничего исключительно религиозного нет. Для крымских татар на первом месте — единая и сильная Украина, иначе нам смерть. И не только крымским татарам. Хотя некоторые в Украине об этом трошечки подзабыли, но большинству, как и крымским татарам, на данный момент потерявшим всё, ситуация очевидна. Рассуждая о томосе, именно это в первую очередь нужно осознавать. Враг у нас лютый, без сантиментов. Остальное, в принципе, в той или иной степени болтовня.

This is the main that I mean. Аминь.

Айдер Муждабаев

заместитель генерального директора телеканала ATR