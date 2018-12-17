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Новости
Украина
16 декабря 18, 17:02
Умер скандальный экс-ректор Налоговой академии Петр Мельник
Петр Мельник
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Его юрист сообщил, что у Мельника "не выдержало сердце"

Сегодня, 16 декабря, умер основатель Ирпенской налоговой академии, бывший народный депутат Украины Петр Мельник. Об этом сообщил его юрист Игорь Черезов на странице в Facebook.

Основатель и бывший ректор академии скончался в возрасте 61 года из-за проблем с сердцем.

"Сегодня ушел из жизни настоящий украинец, основатель Ирпенской налоговой академии, трижды депутат Верховной Рады, истинный патриот, и просто замечательный человек - Мельник Петр Владимирович. Сердце не выдержало... Он так мечтал об окончании многолетних судебных тяжб... Наши соболезнования всем родным и близким", - сказал он.

Мельник был замешан в коррупционном скандале. 

Летом 2013 года его задержали на получении взятки за поступление в Налоговую академию. В его кабинете нашли 30 тыс долларов. 

Судебные заседания он пропускал из-за "лечения в больнице". В августе того же года, находясь под домашним арестом, выехал из Украины. Его объявили в международный розыск.

Весной 2014 года вернулся в Украину и был задержан. 

В 2015 году Ирпенский городской суд его оправдал. 

После повторного рассмотрения дела, в декабре 2017 года, Бородянский райсуд Киева признал его невиновным.
liga.net
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