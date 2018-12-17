Умер скандальный экс-ректор Налоговой академии Петр Мельник

Сегодня, 16 декабря, умер основатель Ирпенской налоговой академии, бывший народный депутат Украины Петр Мельник. Об этом сообщил его юрист Игорь Черезов на странице в Facebook.

Основатель и бывший ректор академии скончался в возрасте 61 года из-за проблем с сердцем.

"Сегодня ушел из жизни настоящий украинец, основатель Ирпенской налоговой академии, трижды депутат Верховной Рады, истинный патриот, и просто замечательный человек - Мельник Петр Владимирович. Сердце не выдержало... Он так мечтал об окончании многолетних судебных тяжб... Наши соболезнования всем родным и близким", - сказал он.

Мельник был замешан в коррупционном скандале.

Летом 2013 года его задержали на получении взятки за поступление в Налоговую академию. В его кабинете нашли 30 тыс долларов.

Судебные заседания он пропускал из-за "лечения в больнице". В августе того же года, находясь под домашним арестом, выехал из Украины. Его объявили в международный розыск.

Весной 2014 года вернулся в Украину и был задержан.

В 2015 году Ирпенский городской суд его оправдал.

После повторного рассмотрения дела, в декабре 2017 года, Бородянский райсуд Киева признал его невиновным.