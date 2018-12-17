Под Одессой нашли пограничника с огнестрельными ранениями

В Одесской области, на границе с Молдовой обнаружено тело украинского пограничника с огнестрельными ранениями. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

Сначала об исчезновении пограничника сообщила полиция Одесской области.

По их информации, сержант контрактник пограничных войск Евгений Колесник, 1995 года рождения, в 6:30 утра 16 декабря, "находясь на службе в суточном наряде на границе с Республикой Молдова, по адресу с. Словяносербка Великомихайловского района, вышел из блиндажа, чтобы позвонить, и скрылся в неизвестном направлении".

В полиции отметили, что при военнослужащем был автомат АКС-74, 120 патронов и спецснаряжение.

Позже Слободян сообщил, что через несколько часов после исчезновения пограничника нашли мертвым, с огнестрельными ранениями.

"По предварительному изучению обстоятельств инцидента, причиной возможного суицида стали семейные неурядицы военнослужащего", - написал Слободян.

Возбуждено уголовное дело.

Госпогранслужба также проводит внутреннее расследование инцидента.