Президент дает итоговую пресс-конференцию.ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 16 декабря, Петр Порошенко решил дать итоговую пресс-конференцию. Это произошло сразу после создания ПЦУ - Православной церкви Украины.





Нетрудно предположить, что львиная доля вопросов теперь будет касаться этого события. Тема, безусловно удобная президенту. Да и время выбрано правильно: на фоне церковной "перемоги" есть вероятность, что неудобные вопросы обойдут Порошенко стороной.





Отметим, что это, пожалуй, последняя такая конференция главы государства на его президентском сроке. Поэтому не исключено, что Порошенко может сегодня официально объявить о своем участии в президентских выборах.





Ранее он уходил от ответа на этот вопрос, но намекал, что на выборы таки пойдет. "Я не проигрываk ни одних выборов", - говорил президент, общаясь с журналистами в феврале.

Трансляция проходит на UA:Перший.

Тема пресс-конференции в анонсе Администрации президента не была уточнена.



