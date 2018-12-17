Мужчина пришел в гости с гранатой. Произошел взрыв. ФОТО

В Красногороске Донецкой области двое мужчин пострадали при взрыве гранаты РГД-5, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаци областного ГУ Нацполиции.

Как выяснили следователи, 34-летний местный житель принес гранату в гости к знакомым. Будучи навеселе, он уронил ее, в результате чего в доме произошел взрыв.

Пострадали хозяин квартиры и гость. Двоих мужчин 1984 и 1972 года рождения доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

Дома у одного из пострадавших полицейские изъяли остатки гранаты РГД-5.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение". Кроме того, решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных дел уголовного производства по ст. 263 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.



