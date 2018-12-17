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Украина
16 декабря 18, 17:14
Новинский: Порошенко тщательно скрывает свои договорённости
Новинский
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"Избрание "предстоятелем" так называемой "Поместной Украинской Православной Церкви" митрополита Епифания является личным поражением Президента Петра Порошенко,

"Избрание "предстоятелем" так называемой "Поместной Украинской Православной Церкви" митрополита Епифания является личным поражением Президента Петра Порошенко, который настаивал на избрании одного из отступников от канонического Православия - митрополита Симеона", об этом на своей странице в ФБ пишет глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский. 

Он напомнил, что в 2014 году Петр Порошенко уже пытался "пропихнуть" кандидатуру Симеона при избрании нового главы Украинской Православной Церкви и тогда, по словам Новинского, Порошенко лично просил его посодействовать данному выбору.

"Кроме того, Порошенко тщательно скрывает свои договорённости с Фанаром: ведь речь идёт не об истинной автокефалии, а о попытке переподчинения украинского Православия Константинополю с параллельным созданием "карманной" Церкви, управляемой из Администрации Президента", отмечает политик.

Новинский считает, что сегодня мы переживаем драматические времена, которые точно отойдут в прошлое, "а авантюру Порошенко под названием "поместная церковь" ждёт судьба обновленческой Церкви в Советском Союзе. Говорят – всякая история повторяется в виде трагедии и фарса. Трагедию мы пережили. Похоже, на этот раз вмешательство власти в церковные дела обернулось фарсом".
kp.ua
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