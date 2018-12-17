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16 декабря 18, 17:15
Погода в Украине на начало недели
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Температура воздуха упадет местами до -10...-12°С

В начале недели, 17-18 декабря, "зависший" над Украиной циклон понизит температуру воздуха на 3-5 градусов. Холод будет ощущаться на уровне -10...-12°C, снег прогнозируется преимущественно на Западе страны. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В понедельник, в большинстве областей Украины без существенных осадков, только в западных областях синоптики обещают снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных и южных областях ночью -3...-8°С, днем ​​0 ... -5°С, на Закарпатье и на крайнем юге ночью 0...-4°C мороза, днем ​​1-4° тепла; на остальной территории ночью 6 ...-11° мороза, днем -​​3...-8°С.

В Киеве синоптики также осадков не обещают, на дорогах гололедица, температура ночью -7...-9°°C, днем ​​- 5...-7°С.

Подобная ситуация сохранится и 18 декабря. В большинстве областей Украины синоптики осадков не предвещают, только в западных регионах по-прежнему будет идти снег, но интенсивность его спадет. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на юге страны и в Приазовье местами порывы 15-18 м/с.

Температура в западных и южных областях не изменится. На востоке, севере и центре стран ожидается снижение температуры ночью до -10...-15°С, температура днем ​​не выше -5...-10°С.

В Киеве 18 декабря без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -10...-12°, днем -​​7...-9°С.

Карты: Укргидрометцентр
liga.net
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