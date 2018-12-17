Что будет делать Порошенко, если не победит на выборах?

Президент Петр Порошенко готов помогать новому Президенту в случае избрания более достойного кандидата.







Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.





"Если я приму решение баллотироваться и если так случится, что будет кто-то более достойный, я буду ему помогать", - ответил на пресс-конференции Президент Петр Порошенко на вопрос о том, что он будет делать в 2019 году, если не будет переизбран на второй срок.





На прямой вопрос о том, готов ли он уже объявить о баллотировании на второй срок, Порошенко ответил отрицательно, мотивировав тем, что избирательная кампания еще не началась, а сегодня для такого заявления не время и не место.





Как сообщалось, выборы Президента пройдут 31 марта 2019 года.





В то же время избирательная кампания в соответствии с законом начинается за 90 дней до дня голосования, то есть, по подсчетам агентства, 31 декабря, когда предложенный Порошенко срок военного положения завершится, если не будет продлен.





Ранее Рада утвердила введение военного положения на 30 суток с 9:00 28 ноября.



