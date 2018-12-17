У Епифания гектары земли, дом под Киевом, квартира 100 м²

В официальной биографии архиерея говорится, что его детство и школьные годы прошли в селе Старая Жадова Сторожинецкого района Черновицкой области, где в 1996 году он окончил Старожадовскую среднюю школу.

Но до сих пор Епифаний владеет несколькими земельными участками в родном селе - дом и приусадебный участок достался ему по решению суда, очевидно, в связи с получением в наследство. Кроме того, участком площадью в 1,4 гектара он обзавелся в марте этого года. Земля там имеет целевое назначение - для ведения товарного сельхозпроизводства. Сразу же после покупки Епифаний передал участок на 7 лет в аренду скандально известной "дочке" агрохолдинга "Мрия" - ООО "Мрия Фарминг Буковина", которую нардеп Максим Бурбак весной этого года обвинял в земельном рейдерстве.

Кроме этого участка, в селе Старая Жадова Думенко владеет пастбищем на 0,3 гектара и практически такого же размера покосом. Эти участки были ему переданы безвозмездно в конце осени 2016 года решением местного сельсовета.

Незадолго до получения 0,6 гектаров земли на Буковине, в начале осени 2016 года, тогда еще митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский построил дом площадью 206 квадратных метров в пригороде Киева, в Киево-Святошинском районе.

Там же он приобрел два участка - 0,9 и 0,7 гектара для приусадебного хозяйства. На сегодня недвижимость в этом месте продается от 500 долларов за квадратный метр. Таким образом, дом Думенко может стоить минимум 100 тысяч долларов.

Имеется у молодого архиерея и трехкомнатная квартира в Киеве, в жилом комплексе "Молодежный квартал" на улице Елизаветы Чавдар. Жилье было куплено Думенко в конце 2013 года, его общая площадь - более 90 кв. м.

На сегодня рыночная стоимость такой недвижимости - более 1100 долларов за квадратный метр. Таким образом, сегодня квартира Думенко стоит порядка 120 тысяч долларов.

Епифанию также принадлежит два автомобиля. Это Фольксваген мультивен 2012 года и Ауди А6 2016 года.