Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.41
USD
27.84
RUB
0.42
EUR
31.47
USD
27.89
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 декабря 18, 20:13
У Епифания гектары земли, дом под Киевом, квартира 100 м²
Глава ПЦУ Епифаний
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава новосозданной Православной церкви Украины Епифаний (в миру Сергей Петрович Думенко) по церковным меркам считается довольно молодым - ему всего 39 лет.

Но за годы своей жизни он уже успел накопить немало движимого и недвижимого имущества. 

"Страна" заглянула в реестр недвижимости и проанализировала данные, чем владеет новый пастырь. 

В официальной биографии архиерея говорится, что его детство и школьные годы прошли в селе Старая Жадова Сторожинецкого района Черновицкой области, где в 1996 году он окончил Старожадовскую среднюю школу.

Но до сих пор Епифаний владеет несколькими земельными участками в родном селе - дом и приусадебный участок достался ему по решению суда, очевидно, в связи с получением в наследство. Кроме того, участком площадью в 1,4 гектара он обзавелся в марте этого года. Земля там имеет целевое назначение - для ведения товарного сельхозпроизводства. Сразу же после покупки Епифаний передал участок на 7 лет в аренду скандально известной "дочке" агрохолдинга "Мрия" - ООО "Мрия Фарминг Буковина", которую нардеп Максим Бурбак весной этого года обвинял в земельном рейдерстве.

Кроме этого участка, в селе Старая Жадова Думенко владеет пастбищем на 0,3 гектара и практически такого же размера покосом. Эти участки были ему переданы безвозмездно в конце осени 2016 года решением местного сельсовета. 

Незадолго до получения 0,6 гектаров земли на Буковине, в начале осени 2016 года, тогда еще митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский построил дом площадью 206 квадратных метров в пригороде Киева, в Киево-Святошинском районе.

Там же он приобрел два участка - 0,9 и 0,7 гектара для приусадебного хозяйства. На сегодня недвижимость в этом месте продается от 500 долларов за квадратный метр. Таким образом, дом Думенко может стоить минимум 100 тысяч долларов. 

Имеется у молодого архиерея и трехкомнатная квартира в Киеве, в жилом комплексе "Молодежный квартал" на улице Елизаветы Чавдар. Жилье было куплено Думенко в конце 2013 года, его общая площадь - более 90 кв. м.

На сегодня рыночная стоимость такой недвижимости - более 1100 долларов за квадратный метр. Таким образом, сегодня квартира Думенко стоит порядка 120 тысяч долларов. 

Епифанию также принадлежит два автомобиля. Это Фольксваген мультивен 2012 года и Ауди А6 2016 года. 

 

Под
Ещё по теме:
Через город на Буковине пробежало стадо диких кабанов. Видео
В Киев прибывают сотни людей для участия в митингах
В Киеве отменили конкурс на талисман города
Митрополит Киевский возглавит Единую церковь - СМИ. Видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Что будет делать Порошенко, если не победит на выборах?
noimageПорошенко озвучил планы Украины на ближайшие 5 лет
noimageПогода в Украине на начало недели
noimageНовинский: Порошенко тщательно скрывает свои договорённости
noimageМужчина пришел в гости с гранатой. Произошел взрыв. ФОТО
Лента новостей