О чем на самом деле говорится в резолюции Европарламента

В Украине отметили только два пункта этого документа – осуждение России за Керченский инцидент и призыв остановить постройку газопровода "Северный поток-2". Однако есть там и другие не менее интересные вещи.





"Страна" выделяет главные пункты резолюции, которые касаются внутренних проблем Украины.





"Рост цен, сокращение пособий". Общая оценка реформ





Среди тем, которые указаны в резолюции, но остались за кадром общественного внимания, – достаточно жесткие оценки внутренней ситуации в Украине.





Так, отмечая сам факт проведения реформ – в медицине, образовании, пенсионном обеспечении, экономике, – депутаты ЕП считают печальными их последствия.





"Эти реформы, к сожалению, сопровождались резким ростом цен, сокращением социальных пособий и ухудшением доступа к системам социального обеспечения", – говорится в резолюции. "Граждане пока не достигают существенного улучшения условий жизни", – добавляет один из докладчиков Микаель Галер.





В целом по Украине выводы неутешительны.





Говоря об ее успехах на пути к европейской интеграции, евродепутаты отметили и разочарование людей из-за ухудшения социальных условий, неуверенности в будущем, неудовлетворенности реформами, власти олигархов и постоянной коррупции.





"Значительная часть населения недовольна общим развитием страны", – говорится в резолюции. При этом отмечается, что проевропейских реформ за последнее время было сделано больше, чем за все время независимости Украины.





Звучит такая связка достаточно противоречиво: если так много проевропейских реформ, то почему уровень жизни населения, как признают в самом Европарламенте, падает?





Отмечается также, что более пяти миллионов украинцев за последние годы выехали в Россию и Польшу – как на долгий срок, так и на сезонные работы.





"Накат" на Луценко





Недовольны в Европарламенте и ходом борьбы с коррупцией. "Существующая судебная система по-прежнему остается неэффективной, коррумпированной и политически зависимой", – отметили евродепутаты.





Особенно отмечается вмешательство центральных властей в работу антикоррупционных органов. "Есть проблема вмешательства генерального прокурора и попытки подорвать антикоррупционную правовую базу", – обрушились на Юрия Луценко евродепутаты.





Более того, в Европарламенте призвали "провести эффективное расследование коррупционных обвинений против генерального прокурора в отношении прекращения расследований НАБУ".





Атаки на гражданское общество





В резолюции Европарламента упоминаются атаки на журналистов, активистов ЛГ, и ромов, которыми знаменита Украина. Документ "решительно осуждает растущее число физических нападений на борцов за гражданские права и журналистов".





Документ утверждает, что в Украине растет число уголовных дел, возбужденных против журналистов, которые выявили случаи коррупции или критиковали правительство, а также его политику в отношении Восточной Украины.





В этом смысле показательна позиция евродепутатов по поводу военного положения в стране. ЕП фиксирует "мудрость" Верховной Рады, которая нашла баланс между военным положением и соблюдением гражданских свобод.





Из чего следует, что Европа в целом против политики "закручивания гаек" в Украине – особенно перед выборами президента.





Отдельным пунктом нарушения прав гражданских активистов упомянута выдача в Турцию активистов, связанных с Фетхуллахом Гюленом – проповедником, оппозиционным власти Эрдогана. "Страна" уже рассказывала, как СБУ тайно выдает Анкаре журналистов и активистов.





Беспредел ультраправых срывает мир на Донбассе





Европарламент с обеспокоенностью отмечает, что до сих пор правительство не разоружило подразделения "Правого сектора" и других экстремистских групп.





Резолюция "настоятельно призывает правительство положить конец атмосфере безнаказанности за насильственные нападения со стороны вооруженных радикалов против меньшинств и инакомыслящих".





Евродепутаты также осудили политику запугивания судей и влияния на выборы со стороны радикальных группировок. А также потребовали "последовательного преследования правонарушителей, совершающих такие преступные действия".





Возмутил Европу и "Национальный манифест", недавно принятый партией "Свобода", "Правым сектором" и другими правыми группировками. Они, по мнению евродепутатов, выступают против евроинтеграции Украины и призывают к "новым геополитическим подходам в отношениях с Западом и Востоком".





В Европарламенте делают вывод – политика правительства в отношении радикалов угрожает отношениям Украины и ЕС и подрывает преодоление политических разногласий в стране. А также срывает урегулирование ситуации на Донбассе.





Выборы-2019





Европа настоятельно призывает Украину к скорейшему принятию нового избирательного кодекса (напомним, он уже принят в первом чтении и предусматривает отказ от мажоритарной системы).





Требуют также евродепутаты и закона о прозрачном партийном финансировании.





ЕП призывает правительство принять меры в преддверии выборов – чтобы не допустить манипуляций "путем концентрации в руках нескольких лиц политической, экономической и медийной власти".





Язык и права меньшинств





Европарламент напомнил, что украинское правительство обязалось изменить Конституцию в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии – в том числе уважать существующие права меньшинств. Напомним, речь идет, прежде всего, о языковых правах людей.





В этой связи евродепутаты призвали не ограничивать возможности СМИ, выходящих на языках меньшинств, – чтобы граждане всех национальностей могли иметь равный доступ к информации.





Это стало ответом на украинизаторские законы, которые сейчас рассматривает Верховная Рада: в них есть угроза закрытия всех русскоязычных изданий Украины.





Кроме того, в Европарламенте потребовали внести коррективы в закон об образовании – изменив скандальную языковую статью, продлив переходный период до 2023 года и освободив от языковых требований частные школы.





От Украины также требуют пойти на диалог с представителями нацменьшинств по закону об образовании.





Краткое изложение резолюции по Украине





На сайте Европейского парламента вчера опубликовали краткое изложение 12-страничной резолюции по Украине. Оно интересно с точки зрения акцентов, на которых делает упор сам Европарламент.





Приводим его полный текст:





"В среду члены Европарламента признали позитивный курс реформ в Украине, осудив агрессию России в Керченском проливе и строительство "Северного потока 2".





Парламент принял резолюцию 433 голосами против 105 при 30 воздержавшихся, оценивая последние события, связанные с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, которое вступило в силу в 2017 году.





Ход реформ в основных секторах





Депутаты подчеркивают, что Украина реформировалась в таких областях, как энергетика, здравоохранение, пенсии, образование, государственное управление и децентрализация, а также в сфере обороны и безопасности, банковской и макроэкономической стабилизации. Однако эти реформы, к сожалению, сопровождались резким ростом цен, сокращением социальных пособий и ухудшением доступа к системам социального обеспечения.





Остановка "Северного потока 2"





Члены Европарламента хвалят Украину за хорошее сотрудничество в энергетическом секторе и ее достижения в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, указывая на необходимость продолжения реформ, особенно на рынке газа и электроэнергии. Поскольку Украина играет решающую роль в европейской энергетической сети, члены Европарламента осуждают строительство газопровода Nord Stream 2, который идет в обход Украины, "поскольку это политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности". В связи с этим они призывают к его отмене.





Борьба с коррупцией и олигархами





В резолюции подчеркивается, что Украина должна уделять приоритетное внимание борьбе с коррупцией, решать проблемы с властью олигархов и продолжать реформы децентрализации. Депутаты Европарламента выразили сожаление о том, что существующая судебная система по-прежнему остается неэффективной, коррумпированной и политически зависимой, при этом поддержали продолжающиеся усилия по решению этой проблемы. В тексте говорится, что судьи и прокуроры должны отбираться более транспарентным и высоконадежным образом.





Призыв к России гарантировать свободу мореплавания в Керченском проливе





Члены Европарламента решительно осуждают недавнюю агрессию России против Украины 25 ноября в Керченском проливе и требуют немедленного и безоговорочного освобождения всех украинских судов и моряков. Они серьезно обеспокоены тем, что напряженность может представлять собой ползучую попытку аннексировать суверенные права Украины на Азовском море. Поэтому Россия должна гарантировать свободу судоходства через Керченский пролив и Азовское море.





В резолюции содержится призыв к ЕС и его государствам-членам ввести адресные санкции против России, если украинские военнослужащие не будут освобождены и если произойдет дальнейшая военная эскалация.





Наконец, члены Европарламента решительно осуждают растущее число физических нападений на активистов и журналистов, выступающих за гражданские права, и насилие в отношении представителей общин ромов и ЛГБТИ. Они также требуют, чтобы Российская Федерация незамедлительно и безоговорочно освободила лауреата Сахаровской премии 2018 года Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных граждан Украины.





Цитаты





Докладчик Европарламента Майкл Галер (Германия) сказал: "Украина добивается хороших успехов в реализации реформ в связи с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Однако граждане пока не достигают существенного улучшения условий жизни. Борьба с коррупцией должна быть более решительной. Цель на европейский курс – лучшее средство против дестабилизирующих действий России".







