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Новости
Украина
17 декабря 18, 09:08
В Украину идут морозы: погода, карта
снегопад,занос
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По прогнозам Укргидрометцентра, снег сегодня ожидается на западе

Неделя на Николая ожидается в Украине морозной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, днем в понедельник предполагается -3, -8 градусов, на северо-востоке до -10 градусов, на юге и в западных областях от -3 до +1 градусов.

На дорогах гололедица.

Фото: meteo.gov.ua

"Снег и мокрый снег пройдут лишь в западных областях. В Киеве 17 декабря - без осадков, на дорогах скользко, днем ​​-4, -6 градусов. В дальнейшем, включая Николая, в Украине будет морозно и сухо - антициклон северного происхождения, лишь на западе будет подсыпть снеа снег", - сказала Диденко.

1 декабря 2018 года в большинстве регионов Украины выпал первый снег.

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liga.net
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