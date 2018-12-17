В Украину идут морозы: погода, карта

Неделя на Николая ожидается в Украине морозной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, днем в понедельник предполагается -3, -8 градусов, на северо-востоке до -10 градусов, на юге и в западных областях от -3 до +1 градусов.

На дорогах гололедица.

Фото: meteo.gov.ua

"Снег и мокрый снег пройдут лишь в западных областях. В Киеве 17 декабря - без осадков, на дорогах скользко, днем ​​-4, -6 градусов. В дальнейшем, включая Николая, в Украине будет морозно и сухо - антициклон северного происхождения, лишь на западе будет подсыпть снеа снег", - сказала Диденко.

1 декабря 2018 года в большинстве регионов Украины выпал первый снег.