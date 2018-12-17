Епифаний разъяснил новый статус Онуфрия

После объединительного собора митрополит Онуфрий является только митрополитом Российской православной церкви в Украине. Об этом рассказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью ТСН.

Он отметил, что Онуфрию написал письмо вселенский патриарх Варфоломей, и в нем четко указано, что после избрания предстоятеля новой церкви не сможет быть двух митрополитов киевских.





"Соответственно митрополит Онуфрий будет только митрополитом Российской православной церкви в Украине", - пояснил Епифаний, новый каноничный митрополит киевский.

Все парафии Московского патриархата находятся "в лоне РПЦ, имея украинскую регистрацию", отметил Епифаний и призвал всех присоединяться к единой Православной церкви Украины.

"Сейчас много есть тех, кто хочет перейти в единую православную церковь, но они перепуганы. Они до конца не верили, и, наверное, сейчас еще не верят и сомневаются, что это дело будет доведено до конца. Но мы доказали, мы объединились", - сказал предстоятель УПЦ.

15 декабря на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний, он получит томос от Вселенского патриархата. Новоизбранный митрополит киевский, выступая на Софийской площади, призвал всех желающих присодиниться к украинской объединенной церкви.