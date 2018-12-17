Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.41
USD
27.84
RUB
0.42
EUR
31.61
USD
27.88
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 декабря 18, 09:23
Епифаний разъяснил новый статус Онуфрия
Епифаний
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Предстоятель новой УПЦ Епифаний пояснил, что не может быть двух каноничных митрополитов киевских, и Онуфрий теперь только митрополит РПЦ в Украине

После объединительного собора митрополит Онуфрий является только митрополитом Российской православной церкви в Украине. Об этом рассказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью ТСН.

Он отметил, что Онуфрию написал письмо вселенский патриарх Варфоломей, и в нем четко указано, что после избрания предстоятеля новой церкви не сможет быть двух митрополитов киевских.


"Соответственно митрополит Онуфрий будет только митрополитом Российской православной церкви в Украине", - пояснил Епифаний, новый каноничный митрополит киевский.

Все парафии Московского патриархата находятся "в лоне РПЦ, имея украинскую регистрацию", отметил Епифаний и призвал всех присоединяться к единой Православной церкви Украины.

"Сейчас много есть тех, кто хочет перейти в единую православную церковь, но они перепуганы. Они до конца не верили, и, наверное, сейчас еще не верят и сомневаются, что это дело будет доведено до конца. Но мы доказали, мы объединились", - сказал предстоятель УПЦ.

15 декабря на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний, он получит томос от Вселенского патриархата. Новоизбранный митрополит киевский, выступая на Софийской площади, призвал всех желающих присодиниться к украинской объединенной церкви.

liga.net
Ещё по теме:
В Киеве отменили конкурс на талисман города
Митрополит Киевский возглавит Единую церковь - СМИ. Видео
Митрополита Агапита похитил нардеп Новинский. ВИДЕО
Автокефальная церковь Украины утверждена. Самое главное.ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В случае агрессии РФ под обстрелы могут попасть 130 тыс чел
noimageЗачем Оппоблоку два кандидата на выборах?
noimageВ Украине может появиться еще один выходной день
noimageПереход в УПЦ в Винницком соборе встретили аплодисментами
noimageРоссия перебросила на Донбасс чеченских снайперов
Лента новостей