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17 декабря 18, 10:05
17 декабря Варварин день: что нужно знать женщинам
Варвара
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Сегодня, 17 декабря, православная церковь чтит память святой Варвары, а в народном календаре отмечается День Варвары
Узнайте о приметах праздника, о том, что можно и что нельзя делать

Святую Варвару почитают все славянские народы. Варварин день называют также Бабьим праздником, ведь святая Варвара считается защитницей женщин, особенно беременных и покровительницей женских ремесел, а также всех, чья работа связана с частыми и дальними дорогами: дальнобойщиков, пилотов, моряков и т.д.

Святой Варваре молятся о:

- защите от внезапной смepти,
- о детях,
- благополучном паротекании беременности и родов,
- исцелении от различных болезней,
- защите от родительского гнева

День Варвары знаменует собой приближения к Николы Зимнего (день Святого Николая) рядом идут праздника — Варвары (17 декабря) — Саввы (18 декабря) — Николая (19 декабря). Украинская пословица гласит «Николай сам-третей ходит по земле». То есть Николай не один, а с Варварой и Саввой. «Савва — это отец Николая, а Варвара — это матка Николая. Он сказал: «Не празднуй меня Празднуй мать и отца!»

Приметы и традиции на Варвару

Варвары — женский праздник, в этот день женщины не занимались домашними делами, отдыхали, а не стирали, не убирали. Разрешалось только вязать или вышивать. Считалось, что в изделие, выполненное в этот день, вплетались божественные частицы.

Легенда говорит, что у Варвары были золотые руки, она красиво вышивала и вышила ризу самому Иисусу Христу. Садясь за рукоделие, женщины говорили так: «Святая Варвара золотыми нитями Иисусу ризы шила и нас научила».

Девушки на Варвару проводили традиционные гадания на суженого.

Хозяйки варили вареники на Варвару, пекли пироги с маком, варили компот и кутью.

17 декабря считается «поворотом на весну», но именно на этот день обычно приходится начало самых сильных морозов: «Пришла Варюха — береги нос и ухо». В народе заметили, что на Варварин день начинает увеличиваться «на куриный шаг» — «Варвара ночи украла, дни приточила».

Согласно народным приметам нельзя долго спать на Варвару — кто проспит на Варвару, будет сонливым весь год.

Молитва великомученице Варваре Илиопольской

Святая славная и всехвальная великомученице Христова Варваро! Собраннии днесь в храме твоем Божественнем людие и раце мощей твоих покланяющиися и с любовию целующии, страдания же твоя мученическая и в их Самаго страстоположника Христа, давшаго тебе, не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Таин причастну, и всем на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии, требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здравии пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь

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