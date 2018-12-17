17 декабря, Варварин день: что нужно знать женщинам

Узнайте о приметах праздника, о том, что можно и что нельзя делать





Святую Варвару почитают все славянские народы. Варварин день называют также Бабьим праздником, ведь святая Варвара считается защитницей женщин, особенно беременных и покровительницей женских ремесел, а также всех, чья работа связана с частыми и дальними дорогами: дальнобойщиков, пилотов, моряков и т.д.





Святой Варваре молятся о:





- защите от внезапной смepти,

- о детях,

- благополучном паротекании беременности и родов,

- исцелении от различных болезней,

- защите от родительского гнева





День Варвары знаменует собой приближения к Николы Зимнего (день Святого Николая) рядом идут праздника — Варвары (17 декабря) — Саввы (18 декабря) — Николая (19 декабря). Украинская пословица гласит «Николай сам-третей ходит по земле». То есть Николай не один, а с Варварой и Саввой. «Савва — это отец Николая, а Варвара — это матка Николая. Он сказал: «Не празднуй меня Празднуй мать и отца!»





Приметы и традиции на Варвару





Варвары — женский праздник, в этот день женщины не занимались домашними делами, отдыхали, а не стирали, не убирали. Разрешалось только вязать или вышивать. Считалось, что в изделие, выполненное в этот день, вплетались божественные частицы.





Легенда говорит, что у Варвары были золотые руки, она красиво вышивала и вышила ризу самому Иисусу Христу. Садясь за рукоделие, женщины говорили так: «Святая Варвара золотыми нитями Иисусу ризы шила и нас научила».





Девушки на Варвару проводили традиционные гадания на суженого.





Хозяйки варили вареники на Варвару, пекли пироги с маком, варили компот и кутью.





17 декабря считается «поворотом на весну», но именно на этот день обычно приходится начало самых сильных морозов: «Пришла Варюха — береги нос и ухо». В народе заметили, что на Варварин день начинает увеличиваться «на куриный шаг» — «Варвара ночи украла, дни приточила».





Согласно народным приметам нельзя долго спать на Варвару — кто проспит на Варвару, будет сонливым весь год.





Молитва великомученице Варваре Илиопольской



Святая славная и всехвальная великомученице Христова Варваро! Собраннии днесь в храме твоем Божественнем людие и раце мощей твоих покланяющиися и с любовию целующии, страдания же твоя мученическая и в их Самаго страстоположника Христа, давшаго тебе, не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Таин причастну, и всем на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии, требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здравии пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь

