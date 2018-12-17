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Украина
17 декабря 18, 11:42
УПЦ МП срочно собрала заседание синода
Онуфрий
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На синоде будут обсуждать "вызовы, которые предстали перед церковью"

Сегодня в резиденции предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия в Киево-Печерской Лавре собралось внеочередное заседание синода. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Возглавляет заседание Онуфрий, на нем присутствуют еще 11 митрополитов.

Синод собрался, чтобы рассмотреть вопросы, "связанные с вызовами, которые предстают перед украинской православной церковью".

15 декабря на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний, он получит томос от Вселенского патриархата.

Из десяти иерархов УПЦ МП, которые планировали принять участие в объединительном соборе, до Софии дошли только двое. В Московском патриархате заявили, что эти иерархи больше не имеют к ним никакого отношения и "создают новую церковь".

Онуфрий больше не является митрополитом киевским, он - митрополит РПЦ в Украине.

liga.net
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