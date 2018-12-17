Россия перебросила на Донбасс чеченских снайперов

Российско-оккупационное командование ведет активную подготовку к активизации боевых действий на Донбассе, усиливая передовые позиции соединений и частей "1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК РФ" новыми подразделениями. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.





Военные отмечают, что на передовую на мариупольском направлении прибыло снайперское подразделение, укомплектованное лицами исключительно чеченской национальности.





Кроме того, боевики активно минируют районы, где могут проходить боевые действия, причем применяют запрещенные международным правом мины, в частности МОН-200 (минно-осколочная направленного действия) и ПФМ-1 "Лепесток" (противопехотная фугасная мина).





Как недавно стало известно из разведданных ГУР, боевики перебрасывают новые силы на передовую. Кроме того, враг увеличил количество "огневых групп" для обстрелов позиций украинской армии.

В свою очередь координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал на днях, что "армию Л/ДНР" привели в повышенную боеготовность, готовят танкистов и артиллеристов. Оккупанты судорожно пытаются пополнить "1-й и 2-й армейские корпуса" личным составом. С 3 по 9 декабря личный состав уже отрабатывал приведение в высшие степени боевой готовности, а также развертывание пунктов приема и пополнения новобранцев.



