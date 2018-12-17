Переход в УПЦ в Винницком соборе встретили аплодисментами

Присутствующие на утренней литургии аплодисментами встретили слова митрополита Симеона о переходе в единую Православную церковь Украины. Об этом сообщило местное издание Vежа.

“За вами остается решение, куда идти или где оставаться. Но процесс пошел. Уже вчера были разговоры, чтоб сместить меня с кафедры, а тут будет назначен другой архиерей. Но я уже не архиерей УПЦ МП, я уже архиерей Православной церкви Украины, объединенной церкви”, - сказал Симеон на проповеди.

После слов Симеона, присутствующие в храме аплодировали и выкрикивали “Браво”:

Вчера, за воскресным богослужением, митрополит Симеон объявил, что кафедральный собор города теперь принадлежит единой поместной церкви.

Симеон был одним из двух иерархов УПЦ МП, которые приняли участие в объединительном соборе 15 декабря. Ранее он говорил, что "с нами или без нас церковь будет создана".