Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.41
USD
27.84
RUB
0.42
EUR
31.61
USD
27.88
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 декабря 18, 17:16
Переход в УПЦ в Винницком соборе встретили аплодисментами
Винницкий собор
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Прихожане винницкого Свято-Преображенского кафедрального собора аплодисментами встретили новость о переходе в единую УПЦ

Присутствующие на утренней литургии аплодисментами встретили слова митрополита Симеона о переходе в единую Православную церковь Украины. Об этом сообщило местное издание Vежа.

“За вами остается решение, куда идти или где оставаться. Но процесс пошел. Уже вчера были разговоры, чтоб сместить меня с кафедры, а тут будет назначен другой архиерей. Но я уже не архиерей УПЦ МП, я уже архиерей Православной церкви Украины, объединенной церкви”, - сказал Симеон на проповеди.

После слов Симеона, присутствующие в храме аплодировали и выкрикивали “Браво”:

Вчера, за воскресным богослужением, митрополит Симеон объявил, что кафедральный собор города теперь принадлежит единой поместной церкви.

Симеон был одним из двух иерархов УПЦ МП, которые приняли участие в объединительном соборе 15 декабря. Ранее он говорил, что "с нами или без нас церковь будет создана".
liga.net
Ещё по теме:
Украинцев хотят удивить яблоками со смайликами
У СБУ в Донецкой и Луганской областях новый руководитель
В каких областях больше всего установлено теплосчетчиков
В Киеве побили окна в здании Генпрокуратуры: фото
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В случае агрессии РФ под обстрелы могут попасть 130 тыс чел
noimageЗачем Оппоблоку два кандидата на выборах?
noimageВ Украине может появиться еще один выходной день
noimageРоссия перебросила на Донбасс чеченских снайперов
noimageУПЦ МП срочно собрала заседание синода
Лента новостей