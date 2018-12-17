В Украине может появиться еще один выходной день

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в котором предлагается 15 декабря сделать Днем духовного единства Украины и праздничным нерабочим днем. Об этом в Facebook сообщил автор законопроекта депутат Сергей Мищенко.

"15 декабря 2018 вошло в новейшую историю Украины как День духовного единства Украины, ведь в этот день в Софии Киевской состоялся объединительный собор Украинской православной церкви", - написал Мищенко.

Он убежден, что празднование 15 декабря Дня духовного единства Украины "не только уменьшит влияние иностранной пропаганды, но и поспособствует национальному единению, обеспечению духовной и национальной безопасности Украины".

15 декабря 2018 года на объединительном соборе была основана единая автокефальная Православная церковь Украины, которую возглавилмитрополит Епифаний.