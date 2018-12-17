В случае агрессии РФ под обстрелы могут попасть 130 тыс чел

В случае полномасштабной агрессии со стороны РФ на подконтрольной Украине территории Луганской области под обстрелами могут оказаться 83 населенных пункта, в которых проживают 130 000 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

К такому выводу, по его словам, пришла на сегодняшнем заседании областная эвакуационная комиссия.

"Главнокомандующий ВСУ не исключает возможности полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации. В случае обострения военно-политической обстановки под обстрелами могут оказаться 83 населенных пункта Луганской области, где проживают более 130 000 человек", - написал Клименко.

По его словам, на заседании комиссии были обсуждены все аспекты эвакуации населения. В первую очередь эвакуации будут подлежать маломобильные группы населения, дети, инвалиды, пенсионеры. Это почти 60 000 людей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил сегодня, что в случае наземной агрессии РФ против Украины военное положение будет продолжено. Для Украины это будет сложный вызов, а для России – катастрофа, сказал он.