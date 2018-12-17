Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.41
USD
27.84
RUB
0.42
EUR
31.61
USD
27.88
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 декабря 18, 17:25
В случае агрессии РФ под обстрелы могут попасть 130 тыс чел
Юрий Клименко.
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко не исключает возможности полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации

В случае полномасштабной агрессии со стороны РФ на подконтрольной Украине территории Луганской области под обстрелами могут оказаться 83 населенных пункта, в которых проживают 130 000 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

К такому выводу, по его словам, пришла на сегодняшнем заседании областная эвакуационная комиссия.

"Главнокомандующий ВСУ не исключает возможности полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации. В случае обострения военно-политической обстановки под обстрелами могут оказаться 83 населенных пункта Луганской области, где проживают более 130 000 человек", - написал Клименко.

По его словам, на заседании комиссии были обсуждены все аспекты эвакуации населения. В первую очередь эвакуации будут подлежать маломобильные группы населения, дети, инвалиды, пенсионеры. Это почти 60 000 людей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил сегодня, что в случае наземной агрессии РФ против Украины военное положение будет продолжено. Для Украины это будет сложный вызов, а для России – катастрофа, сказал он.

liga.net
Ещё по теме:
За "выборы" в "ЛДНР" ЕС официально ввел санкции
Путин готовит в преемники свою дочь Катерину?
СБУ: РФ собирается устроить кровавые провокации под собор
Порошенко и Меркель обсудили освобождение украинских моряков
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зачем Оппоблоку два кандидата на выборах?
noimageВ Украине может появиться еще один выходной день
noimageПереход в УПЦ в Винницком соборе встретили аплодисментами
noimageРоссия перебросила на Донбасс чеченских снайперов
noimageУПЦ МП срочно собрала заседание синода
Лента новостей