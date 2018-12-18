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Украина
18 декабря 18, 08:56
Епифаний пообещал, что захвата храмов УПЦ. ВИДЕО
Епифаний
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Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что захватов храмов Украинской православной церкви в стране после «объединительного собора» по автокефалии не будет.

Как выяснили журналисты, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

В частности, Епифаний сказал: «Те парафии, которые добровольно захотят стать частью единой украинской православной церкви, должны быть приняты, но без насилия, без каких-то действий, которые будут провоцировать нестабильность в обществе».

Он пообещал, что захватов храмов УПЦ не будет.

По его словам, «только любовь и уважение могут быть той основой, на которой будут переходить те парафии, которые сейчас находятся в лоне Российской православной церкви».
Fraza.ua
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