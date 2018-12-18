Синоптики предупреждают о морозах до -14 градусов

В ближайшие дни в большинстве областей Украины будет преобладать морозная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Температура воздуха ночью -6, -12 градусов, на севере, востоке и в центре до -12, -14 градусов.

По данным Укргидрометцентра, в течение 18 января в Приазовье ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В течение дня также будет холодно, во вторник ожидается не выше -3, -8 градусов. На крайнем юге и Закарпатье прогнозируется от -2 градусов до +2 градусов.

Снег выпадет в западных областях, на значительной части территории Украины - без существенных осадков.

В Киеве 18 декабря существенные осадки маловероятны, днем ​​-5,-7 градусов.

"В течение недели будет холодно. Интересная вырисовывается в дальнейшем ситуация среди прогностических схем: часть из них прогнозируют недельный мороз включая выходные, а одна моя любимая прогностическая модель, наоборот, дает на субботу-воскресенье потепление и увеличение осадков", - уточнила Диденко.

1 декабря 2018 года в большинстве регионов Украины выпал первый снег.