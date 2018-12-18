ГФС разделили на налоговую и таможню

Кабинет министров разделил Государственную фискальную службу (ГФС) на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Об этом сообщило Министерство финансов.

"Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов", — цитирует пресс-служба ведомства замминистра финансов Сергея Верланова.

Согласно утвержденной концепции реформы ГФС, налоговая милиция войдет в состав Государственной налоговой службы.

Обе службы будут созданы как отдельные центральные органы исполнительной власти, координируемые Кабмином через министра финансов.

Для реорганизации ГФС создадут комиссию, которую возглавит Верланов.

Конкурс на руководителей обеих служб Кабмин намерен провести в течение трех месяцев после утверждения правительственного постановления, сообщает министерство.

Постановление учитывает рекомендации МВФ, добавил Минфин.

Напомним, ГФС была создана постановлением Кабинета министров от 21 мая 2014 путём реорганизации Министерства доходов и сборов. Последнее, в свою очередь, было создано в 24 декабря 2012 года путём объединения Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

