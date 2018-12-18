В 2019 украинцы отпразднуют дни рождения Филарета и Бандеры

18 декабря в Верховной Раде утвердили памятные даты и юбилеи на 2019 год. Постановление №9234 об их праздновании подписали 232 нардепа.

Ранее депутаты принимали отдельные законопроекты для каждого празднования, а теперь это сделали с помощью одного постановления. В список из 135 дат вошли годовщины важных событий в истории Украины и юбилеи деятелей. Их отметят на общегосударственном уровне.

- Празднование на общегосударственном уровне годовщин важных событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц является важной составляющей государственной политики национальной памяти, которая способствует консолидации общества, – сказано в пояснительной записке к документу.

В списке оказались:





1 января - 110 лет со дня рождения Степана Бандеры;





22 января - 100 лет со дня провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики;





23 января - 90 лет со дня рождения почетного патриарха Православной церкви Филарета;





1000 с начала правления Ярослава Мудрого, великого князя Киевской Руси (1019)

200 лет со времени премьеры пьесы Ивана Котляревского "Наталка Полтавка" на сцене полтавского театра (1819);





5 лет со дня освобождения городов Восточной Украины: Лимана (04.06.2014), Мариуполя (13.06.2014), Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки (05.07.2014), Бахмута (06.07.2014), Торецка (21.07.2014), Авдеевки (30.07.2014), Красногоровки (01.08.2014), Марьинки (05.08.2014);





20 марта - 380 лет со дня рождения Ивана Мазепы (1639-1709), гетмана Украины, военного и политического деятеля, мецената;





1 мая - 80-я годовщина начала Второй мировой войны;





18 мая - 75-я годовщина депортации крымских татар и других народов Крыма;





22 мая - 140 лет со дня рождения Симона Петлюры (1879-1926), председателя Директории Украинской Народной Республики, государственного, военного и политического деятеля, журналиста, литературного и театрального критика;





9 ноября - 30 лет со времени падения коммунистических режимов в странах Центрально-Восточной Европы.





Напомним, в декабре в администрации Львовской области решили сделать 2019 год годом Бандеры на региональном уровне. Это возмутило Израиль. Посол этой страны заявил, что украинский националист связан с антисемитскими преступлениями.