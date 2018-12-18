На шахте в Торецке погиб горняк

Во время обрушения породы на шахте в Торецке в Донецкой области погиб горняк. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

Отмечается, что обвал породы произошел вечером 17 декабря на глубине более тысячи метров. В это время на участке работали 8 горняков. В результате аварии погиб забойщик 1969 года рождения.

В ходе спасательных мероприятий тело погибшего подняли на поверхность. Остальные 7 горняков, работавших на участке, самостоятельно покинули место аварии, сообщают в полиции.

Местные правоохранители проводят досудебное расследование по статье 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК.

В ноябре в Кривом Роге на шахте Юбилейная на глубине 420 метров произошел несчастный случай на производстве, в результате которого погиб рабочий.