Матиос выиграл суд у Муженко

Генеральный штаб Вооруженных сил заключил мировое соглашение с военной прокуратурой и отменил свой приказ об ограничении прав военных прокуроров. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью LIGA.net.

"Военная прокуратура победила по этому делу путем заключения мирового соглашения с Генеральным штабом. Генштаб отменил изданный приказ", - сказал он.

По словам Матиоса, на данный момент у военной прокуратуры нормальное взаимопонимание с Генштабом.

В апреле Матиос подал иск против начальника Генштаба Виктора Муженко с требованием отменить приказ об ограничении прав военных прокуроров. Согласно этому приказу, военных прокуроров допускали в части только для следственных действий и по разовому пропуску, им запрещалось изымать оригиналы приказов и составлять админпротоколы.