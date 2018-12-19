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18 декабря 18, 23:17
Матиос выиграл суд у Муженко
Матиос
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Полномочия военных прокуроров восстановлены

Генеральный штаб Вооруженных сил заключил мировое соглашение с военной прокуратурой и отменил свой приказ об ограничении прав военных прокуроров. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью LIGA.net.

"Военная прокуратура победила по этому делу путем заключения мирового соглашения с Генеральным штабом. Генштаб отменил изданный приказ", - сказал он.

По словам Матиоса, на данный момент у военной прокуратуры нормальное взаимопонимание с Генштабом.

В апреле Матиос подал иск против начальника Генштаба Виктора Муженко с требованием отменить приказ об ограничении прав военных прокуроров. Согласно этому приказу, военных прокуроров допускали в части только для следственных действий и по разовому пропуску, им запрещалось изымать оригиналы приказов и составлять админпротоколы.
liga.net
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