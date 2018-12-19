Чтобы поддерживать форму, Порошенко молится и делает зарядку

Президент Петр Порошенко рассказал, что у него не хватает времени на то, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, но, несмотря на это, он каждый день молится и делает зарядку. Об этом он сказал во время встречи со студентами и преподавателями в Тернопольском национальном педагогическом университете, сообщает Украинская правда.

При этом на молитву президент выделяет 12-13 минут, а на зарядку – 15 минут.

Так президент ответил на вопрос преподавателя кафедры физического воспитания вуза о том, как он поддерживает себя в форме.

По словам Порошенко, времени у него катастрофически мало, но раз в неделю, в воскресенье, он обязательно занимается спортом.

"Я очень надеюсь, что наступит мир, наступит на наших условиях, и мы запустим реформы, и у президента будет больше времени, потому что за год я имел 6,5 дней, когда я не был на работе", - пожаловался Порошенко.