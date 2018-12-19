Митрополит Михаил:Филарет требовал, чтобы я снял кандидатуру

Митрополит УПЦ КП Луцкий и Волынский Михаил, который принимал участие в объединительном соборе и претендовал на пост предстоятеля, заявил, что на него оказывали давление, чтобы он снял свою кандидатуру. Об этом митрополит рассказал в комментарии Hromadske.

"Давление заключалось в том, что патриарх Филарет поставил условие: если я не снимаю свою кандидатуру на предстоятеля, он не пойдет на собор", - пояснил священнослужитель.

По его словам, для участия в объединительном соборе УПЦ КП должна была самораспуститься. Именно на собрании по ликвидации УПЦ КП, по словам митрополита Михаила, и прозвучали заявления.

"Он (Филарет - ред.) заявил, что есть еще один кандидат от Киевского патриархата (кроме Епифания, кандидатуру которого поддерживал сам Филарет, - ред.), который победит на выборах. Они обнаружили, что я выиграю на выборах. А этого допустить нельзя. Должен победить Епифаний", - сказал митрополит.

По словам клирика, Филарет отказывался распускать УПЦ КП, если он не откажется от претензии на должность предстоятеля.

Митрополит пояснил, что он вынужден был это сделать, иначе Филарет с частью иерархов остались бы в УПЦ КП, и объединения не произошло бы.

Однако, несмотря на отказ от участия, митрополит Михаил попал во второй тур выборов предстоятеля. "Но и здесь меня заставили отречься от претендентства", - заявил он.

Поэтому в третий тур попал другой священнослужитель из числа присутствующих - епископ Вышгородский и Подольский Владимир из УАПЦ.

"Сейчас я рассказываю об этой ситуации, ведь хочу рассказать правду. Это давление совершалось публично, на глазах других присутствовавших на соборе. Но сразу при этом хочу подчеркнуть: я уважаю избранного предстоятеля - владыку Епифания, и готов в дальнейшем с ним совместно развивать Православную церковь Украины. Главное не кто ее возглавил, а то, что она состоялась", - отметил Михаил.