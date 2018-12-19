Симеон отказался уступить собор новому архиепископу

Симеон служит в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы, который ранее находился в подчинении Московского патриархата. Прихожане храма поддержали митрополита Симеона и согласились вместе с ним перейти под юрисдикцию к объединенной ПЦУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Архиерей УПЦ МП Варсонофий прибыл в Винницу 18 декабря и заявил о планах служить в Спасо-Преображенском кафедральном соборе вместо Симеона.

"Я могу служить в любом храме, но силового захвата церквей не будет", — сказал Варсонофий после того, как Симеон отказался покидать храм. Поэтому пока вопрос не решится, Варсонофий будет служить в Кресто-Воздвиженском храме Винницы.

В интервью "theБабель", которое вышло 18 декабря, Симеон заявил, что ранее поддерживал дружественные отношения с Варсонофием.



"Я со всеми архиереями поддерживал отношения. А Варсонофий – еще и наш земляк. Мы его приглашали на наши торжества. Он часто бывал у нас, и его видели священники, поэтому его и назначили сюда – чтобы было проще. Но сейчас мы не разговаривали. Я думаю, придет время – и мы будем общаться", – сказал Симеон.



Он также отметил, что Варсонофий не может служить в храмах Православной церкви Украины.

"Есть Православная церковь Украины, к которой я принадлежу. И есть Московский патриархат, к которому я принадлежал. Вчера Синод [УПЦ МП] сместил меня с должности [митрополита Винницкого и Барского] и назначил владыку Варсонофия. Он теперь руководит Винницкой епархией УПЦ МП. Владыка Варсонофий может служить в любом храме своей епархии и в тех епархиях, где его благословят архиереи, которые их возглавляют. В Винницкой области это владыка Агапит [управляющий Могилев-Подольской епархией УПЦ МП]. В храмах, которые перейдут в юрисдикцию новой церкви, они не смогут служить", – сказал Симеон.

"Наша церковь открыта [для общения]. Мы [не говорим] того, что с их стороны звучит: "раскольники", "не канонические", "прекращение евхаристического общения". Но они с нами не будут служить. Из-за их нежелания мы [с владыкой Варсонофием] не можем служить вместе [в Спасо-Преображенском соборе]. Не я не хочу — они не хотят", - добавил он.

Напомним, решением Синода УПЦ МП были уволены митрополиты Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) и Винницкий Симеон (Шостацкий), непосредственно участвовавшие в Соборе. А также благочинный Винницкого района архимандрит Дорофей (Маркевич), глава отдела информации Киевской епархии протоиерей Петр Зуев, клирик Днепропетровской епархии протоиерей Богдан Гулямов и протодиакон Ростислав Воробей.

Всем им запрещено священнослужение в УПЦ МП.

В четверг Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который обяжет переименоваться Украинскую православную церковь Московского патриархата, а также законопроект о порядке перехода общин и имущества в состав Православной церкви Украины.

Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, согласно Уставу, имя предстоятеля "возвышается во всех храмах Церкви по формуле "Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины", а также уточнил, что официальное название - Православная церковь Украины.