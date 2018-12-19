Крещатик могут включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Киевский городской совет предложит включить улицу Крещатик в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Подготовка необходимой документации завершится в 2019-2021 годах и будет стоить 1,8 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- Департамент охраны культурного наследия КГГА планирует разработать научно-проектную документацию "Границы и режимы использования зон охраны памятника градостроительства местного значения "Улица Крещатик" для дальнейшей подготовки досье на номинацию о включении улицы Крещатик в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – сказано в сообщении.

Отдельно запланирована разработка научно-проектной документации "Границы и режимы использования зон охраны памятника истории, ландшафта местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр". Эти работы обойдутся в 3 миллиона гривен и займут три года.

Ранее сообщалось, что пещеры Тернопольской области также могут попасть в перечень Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Им предположительно 300-280 миллионов лет.

В Прикарпатье считают, что в реестр нематериального мирового наследия имеет шансы попасть рождественская песня из Верховинского района.

Еще 15 украинских объектов находятся на стадии рассмотрения.