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Украина
19 декабря 18, 09:33
Крещатик могут включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО
хрещатик
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Процесс займет по времени около трех лет.

Киевский городской совет предложит включить улицу Крещатик в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Подготовка необходимой документации завершится в 2019-2021 годах и будет стоить 1,8 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- Департамент охраны культурного наследия КГГА планирует разработать научно-проектную документацию "Границы и режимы использования зон охраны памятника градостроительства местного значения "Улица Крещатик" для дальнейшей подготовки досье на номинацию о включении улицы Крещатик в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – сказано в сообщении.

Отдельно запланирована разработка научно-проектной документации "Границы и режимы использования зон охраны памятника истории, ландшафта местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр". Эти работы обойдутся в 3 миллиона гривен и займут три года.

Ранее сообщалось, что пещеры Тернопольской области также могут попасть в перечень Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Им предположительно 300-280 миллионов лет.

Гуцульскую коляду предлагают внести в ЮНЕСКО

В Прикарпатье считают, что в реестр нематериального мирового наследия имеет шансы попасть рождественская песня из Верховинского района.

В список ЮНЕСКО вошли шесть украинских объектов культурного наследия

Еще 15 украинских объектов находятся на стадии рассмотрения.
kp.ua
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