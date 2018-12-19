Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карта

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на востоке и юге страны. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Украины. По данным Укргидрометцентра, 19 декабря в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", - отмечается в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook уточнила, что циклон над Турцией и Черным морем приведет к усилению ветра на юге и востоке Украины, возможны периодически незначительные осадки.

"В большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны. Морозная погода продолжится. Днем ​​на Николая -3, -9 градусов, на юге около нуля, в Крыму до +4 градусов", - добавила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в Киеве 19 декабря будет морозно, днем ​​-5, -7 градусов, без существенных осадков, на дорогах гололедица.

"На Николая и 20 декабря в Украине будет холоднее. А в конце недели атлантическая, влажная и теплая, воздушная масса приблизится и принесет повышение температуры воздуха и осадки в виде снега, мокрого снега, которые будут переходить в течение субботы-воскресенья в дождь", - уточнила Диденко.

22-23 декабря синоптики прогнозируют временами мокрый снег, днем снег с дождем.