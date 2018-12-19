День святого Николая 2018: традиции праздника и приметы

19 декабря православные христиане празднуют день святого Николая.

Согласно истории, святой Николай начал считаться покровителем влюбленных после того, как отдал доставшееся от родителей наследство бедной девушке в качестве приданного, чтобы она смогла выйти замуж за возлюбленного из богатой семьи.

Святой Николай был епископом в городе на территории современной Турции, а во время гонений на христиан попал в тюрьму.

Этот святой в христианстве считается чудотворцем, защитником бедных и детей, несправедливо осужденных. Также его почитают как покровителя браков.

С нетерпением ждут Дня святого Николая дети. Ведь утром они всегда находят подарочек от Чудотворца. В народе говорят, что Николай весь день накануне праздника работает: выпекает для малышей пряники-звездочки. Но, попав в его мешок, печенье меняет форму, поэтому и находят дети утром под подушкой пряники в виде фигурки святого Николая. Так они и называются — «миколайчики». Кстати, озорникам святой приносит еще и «різочку» — в наставление: будь в следующем году послушным и добрым ребенком.

Надо сказать, что в советскую эпоху христианский святой был вытеснен для детей сказочным Дедом Морозом, который с мешком подарков приходил под Новый год в каждый дом. Идеологи не учли, что в украинской мифологии всегда существовал Дiд Мороз и был он вовсе не добряком, одаривающим малышей. Дюдя, Зюзя, Тріскун, Морозко — так в старину называли огромного сердитого старика в снежном одеянии и ледяных сапогах. Он старается всех заморозить, а помогает ему в этом Баба Зима — с огромными зубами и костлявыми пальцами.





В старину люди, опасаясь гнева Мороза, который мог испортить наступающее Рождество, в Святой вечер старались задобрить его и «приглашали» на кутью: «Морозе, іди до нас кутю їсти. А коли не прийдеш, то не йди й на жито, пшеницю і всяку пашницю».





Между тем святой Николай вовсе не сказочный персонаж, а вполне реальный человек. Родился Чудотворец во второй половине III века в городе Патары, в Малой Азии, в знатной христианской семье. С малых лет он искренне молился и просил у Всевышнего справедливости, мира, добра и прощения для всех. Всю свою жизнь Николай посвятил служению Богу. Повзрослев, он принял монашеский чин и стал архиепископом. Существует множество легенд и преданий о том, что чудеса, которые Николай начал творить еще с детства, не прекратились и после его смерти.





В Украине с давних времен День святого Николая отмечали весело, считая, что с этого праздника начинаются Святки. А готовились к нему заранее. Хозяйки жарили и тушили рыбу, лепили вареники с картошкой, грибами и капустой, пекли пироги с разной начинкой и пряники-«миколайчики», доставали из погреба всевозможные соленья и напитки. Поскольку праздник Чудотворца приходится на середину Рождественского поста, скоромных блюд на стол не подавали. У главы семейства тоже была важная задача — наварить к празднику побольше пива. Напиток так и назывался — «Миколине пиво». Им принято было угощать не только друзей, но и врагов — для примирения.





А молодежь вечером накануне 19 декабря обходила дворы с первыми колядками. Возглавлял процессию парень, облаченный в одежды Николая Чудотворца. Чествуя хозяев, молодые люди пели:





..Коло престола святий Миколай

В дзвіночки дзвонить, Богу ся молить.

На райських дверях сам Господь стоїть,

Сам Господь стоїть, три служби служить:





Першу службочку — за господаря,

За господаря, за пана (ім`я).

Другу службочку — за господиню,

За господиню на ім`я…





Третю службочку — за челядочку,

За челядочку, за худібочку.

А за сим словом…





Дети, ожидая гостинцев от Николая, пораньше ложились спать. Бабушки рассказывали внукам на ночь истории о жизни святителя, обязательно упоминая о том, что Николай одаривал нуждающихся тайно: «Бо робити добро треба не на показ, а на людську радiсть».





Ранним утром на праздник первым вставал хозяин дома. Пока не проснулись остальные домочадцы, он должен был успеть обойти свое подворье. Существовало поверье: если его кто-нибудь опередит в этот день, то в следующем году семью может постигнуть несчастье — потеря кормильца. Мужчина шел в хлев, кормил скотину и приговаривал: «Дай, Боже, добрий день, щоб худобонька здорова була та я із своєю жоною». И только когда отец возвращался в дом, все семья начинала собираться в храм на службу.





Конечно, в церкви на Николая яблоку негде было упасть. Ведь пропустить литургию в такой праздник считалось большим грехом. Часто после молебна сельчане ставили возле иконы Чудотворца приобретенную на общие деньги большую свечу, щоб святий Миколай огородив від усіх бід і нещасть. Выйдя из храма, люди домой не торопились. В это время устраивались шумные гулянья: катание на санках, игры в снежки… А еще полагалось угощать друг друга купленными в складчину пивом и пирогами с капустной и грибной начинкой. Это называлось «братчини» и было своего рода способом примирения и прощения всех обид.





Да и домой на обед традиционно приглашали не только родственников и кумовьев, но и тех приятелей и соседей, с которыми из-за ссор или недоразумений испортились отношения. Чтобы следующий год был благополучным, на Николая полагалось покончить со всякой враждой, поэтому никто не отказывался прийти на трапезу.





Молодежь в праздник дома не сидела. Парни запрягали коней в украшенные лентами и еловыми ветками сани и с песнями катали девчат. А как только опускались сумерки, молодые люди снова отправлялись по дворам с величальными песнями. Молодежь желала всем здоровья, счастья, достатка и поздравляла с праздником святого Николая:





«Ой хто, хто Миколая любить,

Ой хто, хто Миколаю служить,

Тому святий Миколай

На всякий час помагай!»





Отдельно поздравляли детишек, угощая их конфетами, пирожками и орешками.





Но все же праздник Николая следует отмечать не столько гуляньями, сколько добрыми делами. Существовало поверье: если хочешь жить в счастье и достатке, в День святого Николая ничего не делай для себя, а только для тех, кто нуждается. У человека, который забудет об этом обычае и не позаботится о бедных людях и сиротах, в доме могут поселиться злыдни. В Украине традиционно в этот день помогали малоимущим. Например, одиноким старикам и вдовам привозили дрова, чтобы те встретили Рождество в тепле. Для сирот благодетели оставляли значительные суммы денег — споможину на життя. Эти средства шли детям на новую теплую одежду или на оплату учебы.





Кстати ребятишек нужно было не только одеть, но и порадовать. Поэтому для них устраивались веселые представления. Малышей водили в гости к Николаю, на роль которого выбирали самого уважаемого в селе пожилого мужчину. «Скажiть, мамки, хто у нашому родi найслухнянiший?» — спрашивал переодетый в святого дедушка. Дети с надеждой смотрели на его мешок и без утайки рассказывали о своих успехах и шалостях. Потом были загадки, сказки, песенки… И конечно же, Николай доставал из своего мешка долгожданные гостинцы.





В старину именно в День святого Николая принято было заключать важные соглашения и договоры. Считалось, что Чудотворец никому не даст прибегнуть к обману или мошенничеству.





А еще со святого Николая начинали готовиться к Рождеству. В городах открывались многочисленные рождественские ярмарки. Хозяйки делали покупки на базаре, наводили порядок в доме, а главное — обильно кормили свиней, чтобы на Святки побаловать семью вкусными мясными блюдами. Девчата и парубки на вечорницях репетировали вертеп, распределяли обязанности и роли, шили костюмы, изготовляли звезду и разучивали колядки.





Ну, а по погоде в праздник судили о том, каким будет год. День холодный и ясный предвещал богатый урожай зерновых и овощей. Если на Николая тепло, жди на Рождество суровых морозов.

Есть также примета, что загаданные на день святого Николая желания обязательно осуществятся.