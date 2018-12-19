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19 декабря 18, 13:40
Насиров требует 1 млн морального ущерба от врача — Супрун
Насиров Роман
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По данным и.о. главы Минздрава, чиновник якобы подал гражданский иск в суд за разглашение без его разрешения сведений о состоянии его здоровья

Восстановленный на должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров, фигурант коррупционного скандала, подал в суд на врача-свидетеля по его уголовному производству, и требует 1 млн грн компенсации "за моральный ущерб". Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, дело врача будут рассматривать сегодня в 12:30 в Шевченковском суде Киева по ул. Дегтяревской, 31.

Интервенционный кардиолог Института кардиологии им. Стражеско Максим Соколов был главой медкомиссии, которая по просьбе Национального антикоррупционного бюро провела оценивание состояния здоровья Насирова. В этом статусе он давал показания в суде, где, находясь под присягой, озвучил факты о состоянии здоровья экс-главы ГФС.

Также адвокаты Насирова подали в полицию заявление об открытии уголовного дела по той же причине.

"По врачу, который свидетельствовал в соответствии с законодательством, происходит судебное производство и может быть вынесен приговор выплатить огромную сумму лицу, которое подозревается в хищении миллиардов средств налогоплательщиков", - подчеркнула Супрун.

3 марта 2017 года Насирова отстранили от руководства ГФС. В самом начале уголовного процесса у него якобы диагностировали инфаркт и не пускали следователей в больницу Феофании. Комиссия Минздрава диагноз не подтвердила. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. По версии следствия, в период с 2015-го по 2016-й он позволил компаниям депутата-беглеца Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами, в результате чего государство недосчиталось более 2 млрд грн.

Также во времена Насирова ГФС выдала налоговые рассрочки на сумму более 18 млрд грн 70 компаниям. Более половины этой суммы получили предприятия, связанные с Ринатом Ахметовым. Насиров заявил, что эта информация искажена и не соответствует действительности.

11 декабря 2018 года Насиров через Окружной админсуд Киева восстановился на должности главы ГФС. В Кабмине заявили, что обжалуют это решение.
liga.net
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