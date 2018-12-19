Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.68
USD
27.85
RUB
0.42
EUR
31.58
USD
27.68
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 декабря 18, 13:41
В Крыму прошли военные учения РФ: фото
С-400 Триумф.
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Зенитно-ракетные комплексы поразили воздушную цель условного противника, сообщили в Минобороны РФ

В оккупированном Крыму прошли военные учения РФ с применением зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным российского ведомства, в ходе учений Триумф поразил условную воздушную цель противника.

РекламаТакже боевые расчеты ЗРК отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые позиционные районы.

ЗРК С-400 Триумф. Скрин из видео

Отмечается, что при совершении марша С-400 Триумф прикрывали самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь.

Ранее сообщалось, что РФ пополнила Черноморский флот малым ракетным кораблем "Орехово-Зуево".
liga.net
Ещё по теме:
Милитаризация Крыма грозит безопасности всей Европы
В ООН будет голосование по резолюции о Крыме
В Крыму арестовали адвоката Курбединова
Появились очередные серьезные проблемы с Керченским мостом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Насиров требует 1 млн морального ущерба от врача — Супрун
noimageУкраина передаст в ЕСПЧ информацию о военных РФ в Донбассе
noimageБывший митрополит УПЦ МП рассказал об угрозах из России
noimageДень святого Николая 2018: традиции праздника и приметы
noimageСиноптики предупреждают об ухудшении погоды: карта
Лента новостей