В Крыму прошли военные учения РФ: фото

В оккупированном Крыму прошли военные учения РФ с применением зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным российского ведомства, в ходе учений Триумф поразил условную воздушную цель противника.РекламаТакже боевые расчеты ЗРК отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые позиционные районы.
ЗРК С-400 Триумф. Скрин из видео
Отмечается, что при совершении марша С-400 Триумф прикрывали самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь.
Ранее сообщалось, что РФ пополнила Черноморский флот малым ракетным кораблем "Орехово-Зуево".