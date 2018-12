Аэропорт Борисполь временно прекратил прием импортных грузов

ГП "Международный аэропорт "Борисполь" с 23:00 23 декабря 2018 года по 23:00 3 января 2019 года не будет принимать импортные грузы.

Такое объявление опубликовано в извещениях об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации NOTAM, которые есть в свободном доступе.

A3678/18 NOTAMN

Q) UKBV/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/5021N03054E005

A) UKBB B) 1812232300 C) 1901032300

E) AD NOT AVBL FOR OPERATION THE CARGO.

В пресс-службе аэропорта подтвердили Delo.UA этот факт. "МА "Борисполь" в связи с большими сезонными объемами авиагрузов вводит временное ограничение на прибытие импортных грузов на грузовой терминал для грузовых и пассажирских воздушных судов с 24.12.2018 до 04.01.2019 года", — говорится в ответе пресс-службы.

В сообщении поясняется, что аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мер по обработке имеющихся объемов импорта. "Экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений", — уточняют в "Борисполе".

Один из участников рынка грузовых авиационных перевозок подтвердил Delo.UA на условиях анонимности, что решение принято с целью сбалансировать работу грузового терминала и отправить экспортные грузы, скопившиеся здесь.

В конце прошлой недели руководство аэропорта прокомментировало факты задержки обработки грузов в грузовом терминале "Борисполя". "Грузовой терминал работает, но недостаточно хорошо, чтобы обеспечить тот поток грузов, который сегодня составляет порядка 300 тонн в сутки. Мы об этой проблеме уже не первый год говорим, мы ждем решения этой проблемы от органов управления. В первую очередь потому, что это проблема создания качественных правильных взаимоотношений в области государственно-частного партнерства", — пояснил первый заместитель генерального директора "Борисполя" Евгений Дыхне.

МА "Борисполь" — единственный в Украине, который имеет специальную инфраструктуру для обработки грузов. Однако в текущем году еще в трех аэропортах страны заговорили о необходимости строительства новых грузовых терминалов. Потребность в улучшении инфраструктуры отмечают участники рынка грузовых перевозок и почтовых отправлений.

Напомним, что общий объем перевозок грузов (без учета почты) через аэропорты Украины в 2017 году составил 43,7 тыс. тонн (+21,1% год к году), за 9 месяцев 2018 г. — 34,5 тыс. тонн (+9,5% год к году).