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Новости
Украина
19 декабря 18, 22:35
Украина вышла из списка стран, где пытают задержанных
Павел Петренко,
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Речь идет о системных проблемах с пытками при задержании, уточнил министр

Украина вышла из списка стран, имеющих системные проблемы со случаями пыток людей во время задержания. Об этом он заявил министр юстиции Павел Петренко, передает Укринформ.

"Мы констатируем, что количество пыток во время задержания, количество фактов, когда на человека давят, уменьшилось в разы. Украина вообще вышла из черного списка стран, которые имеют системные проблемы с пытками при задержании граждан", - сказал Петренко.

Он объяснил это тем, что сейчас каждый человек, которого задерживают правоохранительные органы, имеет право в течение двух часов получить адвоката, а к тому времени ни следователь, ни прокурор не вправе брать у этого человека какие-либо показания, давить на него или шантажировать.

По словам Петренко, за год адвокаты системы бесплатной правовой помощи добились оправдательных приговоров для 500 человек, на которых "вешали" недорасследованные дела.

В начале октября сообщалось, что в тюрьме "Винницкое учреждение исполнения наказаний №1" провели внеплановую проверку и обнаружили факт бесчеловечного обращения с заключенным, которое имеет признаки пыток.
liga.net
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