Порошенко уволил потенциального кандидата в президенты

Президент Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника народного депутата от партии БПП Ольгу Богомолец. Соответствующий указ №433/2018 появился на сайте главы государства.





6 декабря Богомолец заявила, что собирается баллотироваться в президенты.





После победы Майдана, где Богомолец была ведущим полевым врачом, она пошла кандидатом-самовыдвиженцем (при поддержке социалистов) на президентские выборы 2014 года. Заняла восьмое место с 1,9% голосов избирателей.





1 сентября 2014 года была назначена советником Порошенко.





Сейчас, являясь главой комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, она занимает ярко выраженную позицию против реформ и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун.





Выборы президента запланированы на 31 марта 2019 года.



