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Украина
20 декабря 18, 09:43
Мужчина под Киевом до смерти забил женщину палкой
убийство
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Под Киевом убили женщину в ее собственном доме

Ее бездыханное тело лежало на кровати с множественными переломами костей. Правоохранителям удалось задержать убийцу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Им оказался 46-летний уроженец Донецкой области, который временно проживал в селе Иванков и сожительствовал с погибшей, которой на момент убийства было 45 лет. Задержанный рассказал, что в тот вечер он вместе с женщиной употребляли алкогольные напитки. Мужчина обвинил свою сожительницу в краже рюкзака, а затем взял деревянную палку и изо всех сил избил ее. После совершения преступления он положил бездыханное тело женщины на кровать и скрылся с места преступления.

Тело погибшей направили в морг, где было установлено, что смерть наступила от множественных переломов костей скелета, кровопотери и болевого шока. Сам задержанный признался правоохранителям в содеянном и дал правдивые показания. Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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