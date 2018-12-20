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Новости
Украина
20 декабря 18, 11:58
Дело против Ахметова, Ефремова и Королевской закрыто
Ахметов
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СБУ не нашла в действиях бизнесмена Рината Ахметова, депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Натальи Королевской и экс-главы фракции Партии регионов в парламенте Александра Ефремова признаков финансирования терроризма (группировок "ДНР и "ЛНР").

Постановление о прекращении криминального производства обнародовал народный депутат Игорь Луценко (фракция "Батькивщина") на своей странице в Facebook.

Согласно документу, уголовное производство в отношении указанных лиц было закрыто старшим следователем Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Станиславом Фесенко в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного статьями о финансировании терроризма и о создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участии в их деятельности.

Отмечается, что Ахметову, Ефремову и Королевской в указанном производстве подозрения не объявлялись, меры пресечения не избирались.
censor.net.ua
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