Дело против Ахметова, Ефремова и Королевской закрыто

Постановление о прекращении криминального производства обнародовал народный депутат Игорь Луценко (фракция "Батькивщина") на своей странице в Facebook.

Согласно документу, уголовное производство в отношении указанных лиц было закрыто старшим следователем Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Станиславом Фесенко в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного статьями о финансировании терроризма и о создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участии в их деятельности.



Отмечается, что Ахметову, Ефремову и Королевской в указанном производстве подозрения не объявлялись, меры пресечения не избирались.