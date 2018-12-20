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Новости
Украина
20 декабря 18, 12:00
Что будет делать полиция при захвате храмов?
собор
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Захват - это незаконное действие и полиция будет реагировать вне зависимости от конфессии, пояснил глава Нацполиции

Полиция будет адекватно реагировать на незаконные захваты храмов, если такие случаи будут. Об этом сказал глава Нацполиции Сергей Князев, отвечая на вопрос, как будет действовать полиция в случае захвата храмов.

"Если будут незаконные захваты, а само слово "захват" подразумевает незаконность, то действия полиции будут адекватными. По поводу правонарушителей мы всегда реагируем одинаково, и для нас нет разницы, какая конфессия", - пояснил Князев.

Ранее митрополит киевский Епифаний, предстоятель Православной церкви в Украине заверил, что никто не будет захватывать храмы Московского патриархата - насилие даст "нехорошие плоды", поэтому все переходы приходов к единой церкви должны быть мирными.

В день объединительного собора 15 декабря, когда была основана украинская объединенная церковь, "Союз православных журналистов" вбросил фейковое и провокативное сообщение о якобы захвате в Виннице Спасо-Преображенского собора.

liga.net
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