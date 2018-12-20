Столичному бизнесмену злоумышленник выстрелил в лицо

Об этом УНН сообщили в полиции.





Происшествие произошло вечером, когда частный предприниматель вышел из офиса и сел в свой автомобиль Toyota Sequoia.





Неизвестный злоумышленник подошел к автомобилю и выстрелил в лицо бизнесмена после чего скрылся в неизвестном направлении. Чудом предприниматель не только остался жив, но и добрался до больницы.





Мужчина получил ранение левой щеки, перелом нижней челюсти и повреждения языка. Полиция обнаружила в автомобиле пулю калибра 9 мм.





Открыто уголовное производство по факту покушения на убийство.