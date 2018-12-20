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Новости
Украина
20 декабря 18, 13:51
Столичному бизнесмену злоумышленник выстрелил в лицо
стрельба
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В Соломенском районе столицы неизвестный стрелял в частного предпринимателя.
Об этом УНН сообщили в полиции.

Происшествие произошло вечером, когда частный предприниматель вышел из офиса и сел в свой автомобиль Toyota Sequoia. 

Неизвестный злоумышленник подошел к автомобилю и выстрелил в лицо бизнесмена после чего скрылся в неизвестном направлении. Чудом предприниматель не только остался жив, но и добрался до больницы.

Мужчина получил ранение левой щеки, перелом нижней челюсти и повреждения языка. Полиция обнаружила в автомобиле пулю калибра 9 мм.

Открыто уголовное производство по факту покушения на убийство.
Источник: unn.com.ua
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