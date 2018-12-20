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Новости
Украина
20 декабря 18, 14:41
C Азарова сняли еще часть санкций
Азаров
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Но они и так утратили силу, так как истек срок действия.

Европейский суд аннулировал санкции, которые Совет Евросоюза ввел против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в марте 2015 года. Об этом сказано в соответствующем решении суда, передает "Укринформ".

Но Азаров по-прежнему остается в санкционном списке, поскольку Совет Евросоюза в 2018 году продлил санкции еще на год - до 6 марта 2019, и это решение никто не отменял.

Суд также обязал Совет ЕС оплатить все судебные издержки по обоим искам - первой и второй инстанции.

Это не первое решение Европейского суда в пользу Николая Азарова. В 2016 году отменили санкции, действовавшие в период  с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года. 

Помимо Азарова, в санкционном списке ЕС находятся бывший президент Виктор Янукович, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава АП Андрей Клюев.

 

 

 
kp.ua
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