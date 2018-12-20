Это не переименование, а принуждение к правде - Дзюба.ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала "Прямий" заявил протоиерей УПЦ КП Иван Дзюба.

"Хотел подчеркнуть, что сегодняшнее важное решение - это не преименование бывшей УПЦ МП, а, фактически, принуждение этой религиозной организации к правде... Чтобы каждая парафия - юридическое лицо, в своем названии указывала свой духовный центр... В частности, духовным центром бывшей УПЦ МП является московская патриархия, которая находится в стране-агрессоре. Этот закон не запрещает деятельность бывшей УПЦ МП, а обязывает вносить правду в свое юридическое название", - заявил Дзюба.