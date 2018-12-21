Ученые оценили общее настроение в Украине

Несмотря на то, что в целом настроения украинцев "не очень хорошие" - с учетом войны и кризиса 2015-2016 годов, который преодолевает страна, эксперт говорит, что не все так плохо. Об этом заявил замдиректора Института социологии Евгений Головаха, пишет Укринформ.

"Когда мы делаем более глубокий анализ, основанный на интегральных показателях (тех, что характеризуют жизнь человека разносторонне), открывается интересная картина", - интригует он.

Абсолютные значения этого показателя измеряются от 20 до 60 единиц, и в 1990-е он неуклонно падал, опустившись в 1998 году до 33 баллов. По словам эксперта, это очень мало, так как за условный ноль принято считать 40 единиц.

"Начиная с 2000-х годов он начал очень медленно расти: в 2013-м достиг 37,5 баллов, то есть все равно на 2,5 ниже условной границы, которая отделяла негатив от положительной динамики", - отметил социолог.

По состоянию на 2018-й показатель впервые за все годы наблюдений достиг отметки 40,7 - впервые пересек условный ноль.

"Это незначительный позитив, но хотя бы психологически перейдена черта негатива", - отметил аналитик.

В интегральный индекс социального самочувствия ученые включают достаточность соцблаг, возможность нормально питаться, иметь нормальную одежду, отдыхать, быть решительным и уверенным в своих силах - всего 11 сфер жизни.

"То есть это общий показатель, как человек чувствует себя в обществе, лишний он или нет", - резюмировал Головаха.