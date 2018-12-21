Митрополит Епифаний рассказал, сколько парафий у ПЦУ

По состоянию на 20 декабря 2018 года православная церковь Украины насчитывает семь тысяч парафий. Об этом в эфире телеканала 1+1 сказал митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

"Сейчас объединенная Православная церковь Украины насчитывает приблизительно семь тысяч парафий. Но я бы не хотел прогнозировать определенное количество, ставить определенные задачи, чтобы количественно увеличивать эту церковь", - отметил митрополит.

По его словам, нужно "работать над тем, чтобы этот процесс был мирным, чтобы переходы, которые будут в будущем, происходили только мирным путем, чтобы не было противостояний".

Епифаний также рассказал о механизме перехода парафий.

Он уточнил, что община должна провести собрание и определиться путем голосования, после этого верующие должны обратиться к местному архиерею или к местной власти, которые расскажут о дальнейших действиях для перехода в ПЦУ.

15 декабря на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний в - он получит томос от Вселенского патриархата. Новоизбранный глава поместной украинской православной церкви, выступая на Софийской площади, призвал всех желающих присодиниться к украинской объединенной церкви.