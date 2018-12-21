На снятие санкций ЕС с Азарова отреагировала генпрокуратура

Несмотря на решение суда ЕС об аннулировании прошлых санкций, примененных к экс-премьеру Николаю Азарову, его активы в Украине и за рубежом по-прежнему арестованы. Об этом у себя в Facebook написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, практически все выявленные активы бывших топ-чиновников времен Виктора Януковича - в том числе Азарова - арестованы по разным уголовным делам как в Украине, так и за границей.

"Арест упомянутых активов... продлится независимо от действия административных санкций ЕС и Швейцарии", - пишет Лысенко.

Эти активы "могут быть возвращены в Украину" только после вступления в законную силу соответствующих решений суда.

Спикер ГПУ заверил, что отмена судом решений Совета ЕС прошлых лет о расширении санкций против отдельных лиц не влияет на действующие санкции ЕС.

По его словам, санкции ЕС действуют сейчас против 13 украинских экс-чиновников, санкции Швейцарии - против 18-ти. На днях правительство Швейцарии решило продлить их еще на год.